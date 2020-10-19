台中市議員朱暖英今天在財經業務質詢，批評經發局是公用事業主管機關，職責協調自來水管等承裝業之管理、以及無自來水地區供水工程及簡易自來水工程、水質水量保育區維護工程與回饋計畫執行等事項；卻無力處理南屯溪西地區，因長期自來水管壓不足，導致有水卻無水可用的怪現象。面對相關地方的自來水問題，經發局形同無地置啄。

朱暖英說，自來水是為民生必需，但對南屯中台社區來說，卻得時常面對管線水壓不足的問題，致生停水的困擾。一遇有水壓不夠時，只能夠派供水車上山，定點補給民生用水；但對年長者來說，提水回家的動作，頗為令人吃不消。長期下來，不時得有勞立法委員，請託經濟部台灣自來水公司派員查修，但是鞭長莫及。至今，自來水管壓不足的問題，依然是治標不治本，終究無法獲得長期改善。

朱暖英指出，台北市設有自來水事業處，專責處理自來水管線破舊，測漏與維修的問題。若比較水費價格，按使用水量度數級距不同，台北市自來水收費，就比台水省了36元到357元的差距，台北市自來水收費亦優於台灣自來水公司的費用；北市自來水事業處亦不斷提昇水質改善，在公共區域與集合住宅的領域，設有直飲自來水的措施，公開讓大家檢視與飲用。

朱暖英表示，大台中市供應用水的不足與不均問題，如果依然是層出不窮，成立地方自來水事業處，將是最後不得不的作為；要一個能夠在短期間，解決山區自來水管線，水壓不足的方法，經發局比較務實的作為，應該是主動向台灣自來水公司提出協力計畫，增建自來水加壓站，改善管壓輸水不足的陳年弊病。

(中時 )