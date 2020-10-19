大陸互聯網健康保險平台水滴公司傳出2021年第一季將正式赴美IPO，募資規模預計為5億美元左右，高盛、美銀等將擔任聯席主承銷商。不過水滴公司對該消息不予置評。

中新社報導，水滴公司創立於2016年，公司創始人沈鵬，曾參與創建美團外賣。水滴公司旗下業務包括水滴籌、水滴保險商城及水滴互助等。2020年7月23日，外媒曾報導稱水滴公司最快2020年年底前完成上市，IPO估值預計為40億美元至60億美元，並正以20億美元的估值在一級市場中融資2億美元。

今年8月，水滴公司創始人兼CEO沈鵬對外宣佈，公司已經完成2.3億美元（按公佈時匯率計算，約合15.91億元人民幣）D輪系列融資，由瑞士再保險集團和騰訊公司聯合領投，IDG資本、點亮全球基金等老股東跟投，是截至當時2020年全球保險科技領域融資的最高記錄。

報導稱，天眼查資料顯示，在此之前，水滴公司已經進行了5輪融資。2016年4月，水滴公司獲初心資本、睿嘉資產、美團等人民幣（下同）850萬元的種子輪投資。同年5月，又獲得IDG資本、高榕資本、騰訊投資、真格基金等5,000萬元天使輪投資。2017年8月，水滴公司在A輪融資中獲得IDG、高榕資本、騰訊投資等近1.6億元投資。

2019年以來，水滴公司融資節奏開始明顯加快。2019年3月和6月，水滴公司先後完成近5億元的B輪融資，以及超10億元的C輪融資。據此計算，截至目前，水滴公司的總融資規模超33億元。

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