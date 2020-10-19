新冠肺炎疫情襲擊全球，台灣有效防疫，逐步擺脫疫情影響，回復過往生活，假日戶外出遊成常態，台新金控除積極響應防疫新生活運動外，持續落實友善環境的永續理念，17日邀集數百名員工及眷屬，至基隆海科館周邊海灘自主舉行淨灘活動，以實際作為鼓勵員工假日出遊親近大自然，增進家庭親子關係及同事友好情誼，更對環境友善盡一分心力。

台新金控人力資源處資深副總經理張南星表示，該公司多年來致力於環境保護，在工作場域力行節能減碳，在業務推廣則運用數位化技術減少資源消耗，並積極發展永續金融服務及商品。自2002年起於全台各地舉辦員工淨山健行活動，每年都吸引千名以上的員工參與，今年特別加碼舉辦淨灘活動，號召同仁與眷屬共襄盛舉，主動擔任一日淨灘志工，共同守護臺灣美麗的海岸風景及海洋生態。

張南星指出，台新同仁們不但推展業務積極認真，對於公益活動參與也是不落人後，即使在疫情較嚴峻的時期不能前往探視社福團體，也都會以電話主動聯繫關懷及提供協助。這次舉辦淨灘活動，獲得同仁熱烈迴響，報名狀況非常踴躍，開放報名幾分鐘內即額滿，參與熱情可見一斑。

淨灘活動不但為環境保護盡一份心力，也在該公司的安排下，免費參觀「國立海洋科技博物館」，窺探海洋科技的發展與歷程，讓活動行程更加充實。張南星說，與會的同仁與眷屬，共同渡過充實與知性的一天，並直呼收獲滿滿。

企業永續與ESG（環境保護、社會責任、公司治理）三面向相關作為的推動落實近年已成為顯學，企業必須主動去引領、帶動員工、客戶、供應商等對象共同支持及響應。張南星強調，台新金已是金融業推動企業社會責任及企業永續的領先機構，除已連續二年入選道瓊永續指數（DJSI）「世界指數」和「新興市場指數」外，2020年MSCI的全世界優良ESG公司的評比中，也把台新金列為台灣受評企業最佳評級AA領先者等級，同時入選多項ESG指數成分股。

此外，台新金控也連續多年榮獲「台灣企業永續獎」、英國標準協會（BSI）「永續卓越獎」及「天下CSR企業公民獎」肯定。張南星強調，永續的推動是全球趨勢，善盡企業社會責任並回饋社會，更是台新一直以來不變的堅持，未來仍將積極推動多元的永續策略及作為，成為社會大眾的永續智慧好夥伴。

(工商 )