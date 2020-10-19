憶聲電子旗下歌林品牌為一次解決消費者兩大困擾，特別推出全新歌林直立式掛燙機KAS-BH1301S，不只開機55秒即可使用、恆溫98℃，燙衣速度快，更擁有彈性泡棉隔熱套、線條加壓器、大容量儲水箱等設計，讓消費者操作更輕鬆。外觀採鮮豔紅色、設計流線感，加上體積小，以及搭配伸縮桿方便收納，不佔空間，整體小而美，提升居家環境佈置美感與質感。

歌林直立式掛燙機KAS-BH1301S符合追求快速的現代人，只要開機55秒，蒸氣即可噴出使用，高溫殺菌、快速燙衣，且可連續使用40分鐘，非常高效。該機型內建獨有的五層太空鋁發熱器，抗氧化、抗腐蝕、抗水垢，導熱快，耗能小，不僅節能，亦拉長使用壽命。此外，歌林直立式掛燙機採用雙層隔熱管，內管為加厚PVC管，外層為編織棉條紋管，保證蒸氣軟管高溫不燙手，保障消費者操作使用安全。

此外，歌林直立式掛燙機KAS-BH1301S適用於各種布料，免灑水、免墊布，還可使用於窗簾、沙發上。該機型還擁有蒸氣噴頭，可使用於窗簾上進行加溫淨化；彈性泡棉隔熱套設計，避免因燙衣角度造成蒸氣斷斷續續；線條加壓器設計，輕鬆燙衣領線條不受限。專利扣環設計，便利調整不易鬆脫；大容量儲水箱，可支持長時間熨燙以及搭配滾輪，承載力大，輕鬆靈活移動。

歌林直立式掛燙機KAS-BH1301S，建議售價2,680元，即日起於momo購物網、Pchome..等電商平台和特力屋、大潤發..等實體通路上架。

(工商 )