張家瑋及何蓓蓓劇中互扯頭髮爆肢體衝突。（民視提供）

《娛樂超skr》直擊《多情城市》拍攝現場。（民視提供）

日前民視娛樂節目《娛樂超skr》直擊民視8點檔《多情城市》的攝影棚，撞見張家瑋及何蓓蓓兩個女演員抓狂的火爆場面！只見劇中姑嫂兩人互扯頭髮又推來推去，而目睹完整拍攝過程的主持人阿甘、小路，直說這根本就是「妖精打架」，但火爆的場面竟然因為台詞NG而歪樓，原來張家瑋要提醒嫂嫂何蓓蓓「一個人好好休息」，說成「妳一個人自己來」，何蓓蓓笑說：「我要十個人，妳也不能管我！」讓全場爆笑。

張家瑋說，《多情城市》很喜歡拍女生打架，過程很過癮也很療癒，尤其編劇很愛她跟何蓓蓓槓上，兩人常常都打到忘我，連喊卡的時候，還會多補幾下，但她每一次要拍動手打人戲之前，都會緊張到肚子痛，因為怕自己力道沒有控制住，弄傷對方。何蓓蓓一聽秒回「我身材比妳高大，真的打起來也不會輸的」，兩人你一言我一語，看得出在劇組培養的好默契。

Gino劇中夾在老婆及妹妹的中間，被問到左右為難會怎麼選擇，他秒回「我根本沒在理妹妹(張家瑋)的」，還笑說最好看的女生打架是要放泥漿。讓何蓓蓓笑說「我好像入錯聊天室，大家尺度都火力全開」。

(中時 )