i12預購火熱，外資轉買超搶啖蘋果，集中市場站上12900關。美國眾議院議長佩洛西樂觀選前通過紓困案，美股期指走高，台股股匯齊揚，集中市場也在台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、大立光(3008)、國巨(2327)等權值指標攜手開高下，一開盤即收復12800關及10日線，為12,803.32點，隨後蘋概族群受i12預購買氣爆棚激勵，包括鏡頭、半導體、PCB等族群齊漲慶歡，拉抬大盤指數漲點快速擴大至130餘點，再拿下5日線，盤中太陽能族群發力添暖，大盤再向上挺進至12911.41點，雖尾盤鴻海、大立光、聯發科調節賣壓增強，終場指數稍有壓回，但仍站穩12900關，收12908.34點、上漲157.97點，總成交值縮減至1641.15億元。

今日外資終結連三日賣超、轉買超127.5862億元，投信續買超0.6018億元，自營商轉買超4.5175億元，三大法人買超132.70億元。上周三大法人賣超74.31億元，外資賣超89.40億元，投信賣超9.94億元，自營商買超25.02億元。本月以來外資買超361.25億元，今年以來賣超6544.82億元。

盤面上，蘋果i12買氣爆棚，蘋概股今日紅通通，相關鏡頭、半導體、PCB族群齊漲慶歡，其中，大立光盤初漲近4%、最高達3110元，收3085元；金像電(2368)盤初高檔震盪、盤中攻上漲停50.9元後鎖死，衝出10.6萬餘張大量；鴻海也積極突破80關，其餘華通(2313)漲逾7%、臻鼎-KY(4958)漲逾9%、聯茂(6213)漲逾4.5%，成為今日多頭領攻主帥。鴻海上周首度舉行「鴻海科技日」，與裕隆集團跨界合作，宣布推出「MIH電動車軟硬體開放平台」，打造電動車生態圈，帶動鴻海今日強勢攻高至81.3元、征服年線；裕隆則是開高走低，盤初攻上40.3元後，調節賣壓湧現，但仍收高在38元、小漲0.93%。

分析師指出，本周進入美股科技財報密集公布期，台股則有台指期結算、財報、法說等，接下來五中全會、美國總統大選也將接續登場，預期本周仍延續震盪走勢，季線有撐、萬三關仍是高壓區，操作上選股不選市。另，分析師提醒，今年來台股呈現「內資進、外資退」，內資對台股影響力逐漸變大，也將影響到選股方向，如內資擅長的中小型股及績優股將成市場主流，惟內資大舉湧入台股帶動股價大漲後，股價波動性也會變大，因內資投資屬性多是「漲了就跑」，不像外資多以「長期持有」為主，投資人亦須多加留意。

(時報資訊)