美國連鎖藥局與健康保險公司CVS Health周一宣布，公司計畫立即僱用15,000名員工，為今年秋冬新冠肺炎與流感病例可能激增做準備。

該公司表示，這15,000名員工中，超過10,000名人員將是持有證照的全職與兼職藥技士，可以幫忙配藥與管理新冠狀病毒檢測。

公衛官員已經提出警告，隨著天氣逐漸轉冷，新冠肺炎病例料將在未來幾個月增加。事實上，近來確診數已經增加。根據路透社統計，在北半球開始進入冬季之際，全球新冠狀病毒確診病例已在周一突破4000萬大關。美國、印度和巴西仍然是全球疫情受嚴重的國家，美國的累計確診數已經在上周末突破800萬人，數個州的新增確診病例都創下新高。

擴大勞動力亦有助於CVS Health為這場大流行病的另一個重大階段做準備，即新冠疫苗問世。聯邦官員將需要授權給包括CVS在內等公司，讓藥技士在具有免疫證書的藥劑師監督下管理疫苗。CVS提倡採取這樣的改變，稱藥技士將有助於加速大規模的疫苗分發。

(時報資訊)