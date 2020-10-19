歐洲央行主席拉格德(Christine Lagarde)周一對媒體表示，歐盟應該儘快撥放7500億歐元的復甦基金，立即援助受疫情傷害經濟，拉格德並辯稱歐盟應創建一持續性的財政工具。

歐洲領導人對於一名為「下一世代歐盟」的多年期補助和貸款方案一直爭論不休和意見相左，現金無法即時地送到受重創的國家。

歐盟執委會目標在明年初將這些資金撥發出去，應該堅持此一時間目標，拉格德指出，政治方面應該取得快速進展，特別是在各國國會通過這些措施方面。

資金應該被針對鎖定，否則就會流失在行政迷宮中，無法在後疫情時期對實體經濟提供支援。拉格德進一步補充，歐洲領導人應該考慮將歐盟復甦基金永久常態化，這在某些保守國家可能是一禁忌，但應該開始商討為歐元區設立一永久性預算。

歐洲央行主席還認為，各國政府為疫情佈下的財政安全網不應該太早撤回。在關於貨幣政策上，拉格德重申央行的標準指引，央行的政策工具仍遠未為耗盡，如果有必要，將加大刺激措施。

(時報資訊)