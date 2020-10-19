汽車市場回溫，走出上半年因為新冠肺炎疫情的衝擊，啟碁(6285)車用通訊模組、車用防撞雷達專案量本季也將迎來明顯復甦，有利於第四季營運，另外，就長線來說，隨著5G普及度加溫，將帶動AiP封裝天線需求提升，也為啟碁潛在動能。

全球車市場快速回溫，隨著車用客戶訂單能見度轉佳，車用佔啟碁營收比重將擺脫第二季歐美封城時期低迷水準，隨著車用防撞雷達專案量增，啟碁本月起車用通訊模組、車用防撞雷達專案量可望明顯復甦，有利於第四季營運表現。

啟碁第三季因產品組合轉佳，法人推估，啟碁單季毛利率應可略優於去年同期的11.6％，但營收規模依舊不敵去年同期，只是獲利表現應與去年同期相差不大。

另外，據日月光投控(3711)旗下環旭電子於8月底財報指出，受惠於智能裝置對SiP與AiP封裝天線需求提升，UWB模組用量同步增長，帶動環旭電子第二季營收成長35%、歸屬於母公司稅後淨利成長89%，也使得市場開始留意AiP封裝天線相關供應鏈佈局機會，5G發展進程中隨著頻譜釋出與基礎建設完備後，勢必還是會朝向mmWave毫米波頻段發展，法人表示，啟碁在天線設計、封裝、測試至模組化能力，微型裝置天線模組化量產能力佳，2021年下半年到2020年有機會自集成封裝模組競爭中脫穎而出，為長線可期待動能。

整體來說，啟碁於5G基地台大客戶多數為歐系系統業者，預估2021年可望受惠來自華為轉單效應，且隨著全球車用市場回溫、WiFi6佔啟碁核心網路營收比重高達20%，未來陸續受惠企業級換機拉貨潮，帶動啟碁營運重回成長軌道，不僅如此，也有外資預估2020~2022年自動車載資訊系統滲透與WiFi 6升級，將帶動啟碁營收年複合成長20%，若拿下5G毫米波和電動車大廠雷達感測、低軌道衛星等大單，還會額外挹注今明年的營收9%、12%。

(時報資訊)