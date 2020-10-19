蘋果上週發新機，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏看好其擴增實境體驗（AR）商機，目前市場相關應用多為室內設計、健身服飾等，但周俊宏認為真正亮點在遊戲產業，如有機會再掀一波類似「Pokemon Go」當時的狂潮，提供更多人機互動的可能性，將是這代iPhone最有意思的賣點，並因此看好天線載板、PA兩族群。

受新冠疫情染病數持續上攀，加上美國財政刺激法案兩岸仍未獲的共識，上週新興亞股一反前周的火熱行情，股價再度翻黑，將前周漲幅吐出大半，越南、印尼成為少數漲勢持續堅挺的新興亞股，但根據彭博統計，越南近一個月的漲幅顯著高於印尼，為近期東協相對受矚目的經濟體。台股遭小幅贖出2.4億美元，新興亞股中流失幅度最重。

周俊宏表示，目前美國總統大選民調以民主黨候選人拜登居領先地位，周俊宏認為拜登提倡加稅，金融市場表現短空長多，但更令人擔心的是，若政權無法順利轉移，政局不穩可能導致市場恐慌。

另一方面，歷史走勢也打破過往慣性，加深選後股市陰霾。周俊宏解釋，從2004年到2016年這四屆總統大選，美股走勢都是從9、10月中旬開始走跌，一路跌到選舉當天，並於選後回漲。但現在美股處於相對高點，費城半導體指數更於上周再創歷史新高。走勢既已背離往年，對選後行情採保守觀望。

天線載板族群股有南電(8046)、景碩(3189)、欣興(3037)；而PA族群則首推穩懋(3105)、全新(2455)、宏捷科(8086)等。

(時報資訊)