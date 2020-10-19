眾所矚目的iPhone 12系列手機發表，到底該買哪支，引起眾多果粉熱烈討論，有科技記者搶先曝光iPhone 12的「藍色」與iPhone 12 Pro「太平洋藍」實體機，兩相對比之下，馬上有果粉回應「知道該買哪支了！」。

記者日前在《ABC News》「早安美國」節目中搶先展示iPhone 12「藍色」與iPhone 12 Pro「太平洋藍」實體機。（圖／截自Good Morning America/YouTube）

美國科技記者沃萊近日在《ABC News》「早安美國」節目中，直接手持展示iPhone 12「藍色」與iPhone 12 Pro「太平洋藍」2支實體機，影片被轉貼到《Dcard》上後引起網友熱議，紛紛回應「官網上的12藍看起來真的不錯，想不到實體的...」、「知道要買哪支了」、「pro的比較耐看，比較不會那麼亮深藍」、「感覺色差好大」。

也有網友說「個人覺得12的深藍比較好看」、「我是買12藍啦！阿我就喜歡這種藍啊」、「我覺得12藍還不錯啊」、「蛤我原本想要pro的太平洋藍，結果看到這個覺得12普通藍還比較好看」。

此外，對於iPhone 12為何不再附贈充電插頭和有線耳機配件，「早安美國」節目中透過視訊連線採訪蘋果產品行銷副總裁德蘭斯，她解釋，其實許多用戶早就不缺這兩項配件了，而且目前手機包裝裡附太多東西，取消這兩項配件可以提高產品CP值。

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(中時新聞網)