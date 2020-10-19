來自日本的61歲資深女星宮崎美子，過去曾以多部戲劇及電影作品而聞名。近日為慶祝出道40週年紀念，首度穿上比基尼推出個人日曆寫真《宮崎美子 40周年 カレンダー&フォトブックセット》，大方秀出隱藏多年的「少女般身材」，在網路上引起熱烈討論。

宮崎美子擁有亮麗外型與優雅的氣質，在大學時便出道成為模特兒，後來還曾在熊本廣播公司擔任節目記者，並在1980年推出首本寫真集，開始朝向演藝圈發展，陸續演出超過50部電影及電視劇，加上豐富的舞台表演經驗，讓她在演藝圈中擁有不可撼動的地位。

在 Instagram 查看這則貼文 坂能 翆（@mi.sakanou1115）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 8 日 下午 9:59 張貼

今年將迎來出道40週年紀念的她，也首度推出個人寫真日曆，特別換上多套不同造型的比基尼「解鎖」凹凸有致的好身材。在公開的照片中她大方秀出豐滿上圍及緊實的腹肌線條，加上甜美的笑容，絲毫看不出來已是可以當奶奶的年紀。

她在接受採訪時透露「拍攝當時天氣晴朗感覺很好，像重新回到40年前一樣」。網友看到照片後也忍不住挖出從前舊照比對瘋傳，留言表示「這根本是少女的身材」、「身材太不合理了」、「哪裡像61歲的人啊」、「怎麼比我這個20歲的女生還要辣」。

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(中時新聞網)