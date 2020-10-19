全家便利商店霜淇淋再出招！19日宣布，主打奢華濃厚系的「提拉米蘇霜淇淋」將於10/20起強勢回歸，在全台有霜淇淋機台的店舖限定限量開賣，以淺咖啡色的提拉米蘇霜體，搭配深咖啡色的餅皮，漸層色系呈現流行時尚感，購買時還附贈一包可可粉，讓消費者可隨喜好自行添加、增添樂趣，可望再掀起一波霜淇淋風潮！

全家表示，「提拉米蘇」霜淇淋於2018年首次推出，創下開賣2周即銷售賣破10萬支的佳績，更獲得網友高分評價，今年再以「濃郁口感」及「義式甜點」兩大特色，重新打造推出提拉米蘇霜淇淋，除了延續先前受到消費者好評自行添加可可粉樂趣，本次更將餅皮升級為高質感咖啡色系，讓霜淇淋好吃也好拍！

在口感方面，全家指出，時節進入秋冬，消費者也轉向偏愛濃郁口感商品，該款霜淇淋加入提拉米蘇不可或缺的馬氏卡邦起司粉原料，融合蛋奶的香氣，整體吃來微苦不甜膩，是一款外表與口味兼具的奢華版甜點。單支售價39元，10/20～10/22全家APP「隨買跨店取」將祭出快閃優惠，會員於活動期間內可享2支59元優惠，會員每日限購一組。 此外，全家也宣布，旗下現煮咖啡品牌Lets Cafe，首度跨界與服飾品牌UNIQLO聯名合作，共同歡慶UNIQLO來台10周年，以經典品牌色打造質感紅、白雙色的明日金句杯款，於10/21起凡購買Lets Cafe中杯飲品即可獲得（單品咖啡除外），購買Lets Cafe任2杯飲品，還可享UNIQLO網路商店50元購物金及UNIQLO明星商品「HEATTECH發熱衣」抽獎活動。

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