量子計算在未來化學研發領域的巨大潛力，材料製造商科思創正積極累積資源並擴展合作夥伴關係，為了在這一仍在發展階段的數位化學領域取得長期創新領導地位。透過量子計算，公司將進一步探索化學類比領域的更多可能。為此，科思創與谷歌日前簽署了一項研究合作協定，現階段將專注於基礎演算法的開發，未來的願景是與傳統電腦相比，大幅縮短解決某些複雜模擬所需的時間。

科思創執行長施樂文博士（Dr. Markus Steilemann）表示，「量子計算為我們產業開啟了開創性的未來前景。為此，我們希望透過專案投資進一步發展這項技術，以累積相關的專業知識。與谷歌的合作為我們提供了這樣做的機會，這也是目前整個化工產業中唯一的類似合作。」

過去三年，科思創已在數位研發方面進行了大量投資，在尋求新的數位化研究過程中，新穎的量子計算技術是又一個重要里程碑。這項前瞻性的計算機技術將可以協助獲得很多關鍵知識，從而推進例如循環經濟等專案的發展。借助量子計算，可以在很短的時間內對比高度複雜的化學反應過程，進行數位類比和評估。

谷歌量子人工智慧實驗室負責人Hartmut Neven表示， 「我們正在開發量子處理器和新穎的量子演算法，來推進量子計算的發展，從而幫助產業研究夥伴解決問題，我們期待與科思創非常強大的科學家團隊展開合作。」

谷歌期望借助量子計算推動人工智慧等未來創新項目的發展，因此該公司正致力於建構專屬的量子硬體和軟體。作為一種新的模式，量子計算將大大加速完成基於新計算功能的任務，谷歌希望為研發人員開啟開原始程式碼框架和巨大算力，這些都將超越傳統的計算能力。

透過量子計算，科思創將充分利用此前成功的投資項目，進一步加強公司在計算化學領域的全球競爭力。從長遠來看，這項技術帶來的各種可能性將遠遠超越高性能計算。過去一年多來，科思創在德國利物庫森總部對傳統高性能電腦進行拓展，用於開發計算機模擬，同時也建立了全新的全球數據研究平臺。藉由這些措施和計畫，科思創正不斷挖掘數位轉型為化學產業所帶來的增值潛力。

谷歌與科思創之間的量子計算合作構成了雙方科學合作的基礎，合作的主要目標是進一步發展量子計算技術，探索未來如何將其用於解決化學問題。谷歌將負責提供硬體以及技術專家支援，科思創也因此將能在數據研發中扮演先鋒角色，在化工產業嘗試並進一步開發全新的量子計算方法。

(工商 )