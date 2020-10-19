鄧紫棋曾因嬰兒肥飽受困擾，嘗試用各種極端的方式減肥，反而造成反效果，直到近幾年，才以健康勻稱的身材出現在大家面前，全都是靠著飲食控制和規律運動，長時間慢慢累積下來的，她日前上《我要這樣生活》，也公開了她的減肥菜單，原來關鍵竟然是「燕麥」。

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鄧紫棋過去曾公開瘦身菜單，她不會特別忌口，但會將精緻澱粉的米飯全部換成燕麥，還不能加入任何調味，燕麥能夠消水腫，又因膳食纖維豐富，可以降低膽固醇或減少心血管疾病，且可溶性纖維還可以減少碳水化合物吸收、維持血糖，她強調燕麥要是水煮的，加入任何口味都是大忌。

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另外，她也會在燕麥中加入雞蛋，再配上黑咖啡和香蕉，就是既有飽足感又美味的健康早餐，但能夠補充蛋白質，而香蕉和咖啡都可以抗憂鬱，讓人在減肥時仍保有好心情，鄧紫棋也會自製健康餐盒，只會裝到三分滿，菜色通常是、洋蔥、蘆筍、蘑菇和水煮燕麥，既營養又有飽足感。

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除了飲食方面，運動也是很重要的，鄧紫棋就算再忙，一週也會抽出5天訓練，她熱衷做瑜珈，也會做有氧運動訓練肺活量、重訓雕塑身材，隨時隨地都會做「捲腹」和「側向捲腹」，練出完美川字肌，她甚至曾經在演唱會前做了600下腹肌訓練，也曾邊做重訓邊唱歌，練出超強鐵肺和好身材。

(中時新聞網)