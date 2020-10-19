新北教育局19日舉行「幼兒園閱讀志工服務隊」授旗典禮，17位志工們將在年底前巡迴38所幼兒園，其中78歲志工溫麗貞在會中分享，因為她的童年在戰亂中度過，特別渴望有人可以說故事，因此她立志成為帶來快樂的故事志工並說「她會一直把故事說下去」。

教育局19日於三重區光興國小圖書館舉行「幼兒園閱讀志工服務隊」授旗典禮，張明文表示，志工們經歷16小時培力課程授旗後，首站金山、萬里幼兒園說故事，年底前將巡迴38所幼兒園。其中2013年獲獎的溫麗貞分享她的生命故事，令現場志工們感動拭淚。

溫麗貞說，小時候歷經戰爭分隔兩地，在隨時準備逃跑的緊張中，小小的床頭故事成為奢求，長大後她雖就讀財經專業，但仍不忘幼年時的遺憾，因此退休第一天起，她就報名成為志工「故事媽媽」至今已表演超過1000場的故事演出，回憶過去時她難掩淚水，令人動容。

78歲溫麗貞經歷戰亂童年立志成為故事志工（戴上容攝）

張明文表示，閱讀教育是新北市重點教育政策，2013年起推動國小閱讀志工下鄉演出，今年成立「幼兒園閱讀志工服務隊」扎根學前教育，後續也會將說故事演出拍攝成影片，供民眾線上閱讀，讓每一個新北孩子在閱讀的時代中，不受限時空的隔閡，拓展看世界的視野。

教育局補充，教育局今年特別挑選11本品德教育繪本，讓孩子從故事中可學習到為人處事，除了進行到園說故事以外，書單也提供給全新北公私立幼兒園使用，未來每年也將挑選品德教育和生命教育的繪本書單供給幼兒園參考，讓孩子在書香世界中成長。

78歲溫麗貞經歷戰亂童年立志成為故事志工（戴上容攝）

(中時 )