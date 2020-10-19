54歲資深藝人高怡平淡出演藝圈18年，今年以《轉轉發現愛》節目擊敗藍心湄、夢多，勇奪金鐘《生活節目主持人獎》，勵志的故事廣傳佳話。近日，高怡平受訪透露當年引退的原因，並自爆中了金鐘魔咒，工作邀約完全掛蛋。

根據《三立新聞網》報導，高怡平18年前退出螢光幕，最主要的關鍵是SARS疫情，即便知道老公不會因她回台主持節目跑掉，但她認為經營家庭很重要，已經超越事業的用心程度。

默默當了18年的豪門媳、家庭主婦，高怡平還是很嚮往過去的主持生活，決定重返螢光幕，她坦言電視圈的環境已經落差很多，但步入家庭的十幾年時間，讓她學會面對生活中的高低起伏，加上原本的能力就很好、打從心中熱愛這份工作，很快地又熟練起來，獲得金鐘評審的肯定。

高怡平得到今年的金鐘《生活節目主持人獎》。（圖／廖映翔攝）

不過，金鐘加持後沒什麼主持邀約找上門，但她心中仍抱持著要做家庭教育相關的內容，「每個人都來自家，在經歷一段人生、自己結婚當媽媽後，更相信這點，家是沒有什麼可以取代的。」

(中時新聞網)