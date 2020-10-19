白嘉莉（左）陪同前總統馬英九夫人周美青（中）解說「另一個春天」創作展的作品。（羅浚濱攝）

本月初在新竹縣文化局美術館登場的「白嘉莉-另一個春天」創作展，日前圓滿畫下句點，文化局統計14天展覽期間湧入1萬2千多人，創下該局自1996年開館以來，單檔參觀人數最高紀錄。

縣長楊文科表示，白嘉莉這次創作展，看展者冠蓋雲集，如前總統馬英九夫人周美青、前台中市長胡自強、前台北縣長周鍚偉、澳洲駐台代表高戈銳及來自多國的大使、前外交部長和多位軍中將官等都是她的粉絲，不辭老遠地來看創作展。

看展的貴賓還有吳炫三等多位知名藝術家，及來自全國各地的3、4年級的「粉絲」，甚至有百歲公、百歲婆都慕名來觀賞「最美麗主持人」的藝術創作。

白嘉莉表示，她對新竹縣科技人才薈萃、一流學府聚集和濃濃的人情味，留下深刻且美好的印象。楊文科也特別頒發「榮譽縣民」狀，感謝她的展覽讓新竹縣提高能見度，希望未來還有合作的機會。

白嘉莉「另一個春天」創作展，展出她40多年來的藝術創作，包括水墨、水彩、壓克力、油彩、版畫、青花瓷器及貝瓷計178件作品，藝術收藏家對白嘉莉的創作展現高度興趣。

很多民眾熱烈預購白嘉莉的「 回眸」自傳、「另一個春天」畫冊、2021月曆，在周末下午3到4點到美術館排隊等候簽書，一睹這位1970年代巨星的翩翩風采，並成為畫展期間一大「風景」。

(中時 )