洛卡賀日照機構19日終於在台中市和平區成立，台中市政府也盛大舉辦揭牌儀式並正式營運，地方以辦喜事的心情迎接中部第一家原鄉日照機構成立。（馮惠宜攝）

洛卡賀日照機構19日終於在台中市和平區成立，台中市衛生局感謝中國醫藥大學附設醫院協助日照員培力，以及中部愛互聯平台串連資源，將該中心列為惜食據點。（馮惠宜攝）

經過近兩年的努力，中部第一家原鄉日照機構：洛卡賀日照機構19日終於在台中市和平區成立，台中市政府也盛大舉辦揭牌儀式並正式營運，該機構負責人選孔秀蘭坦這，一路走來遇到相當多的問題，感謝各界協助，讓來原鄉媳婦的她可以因地制宜的方式照顧當地的老人。

衛生福利部107年推出長照2.0「原住民族長期照顧整合型服務試辦計畫」，挹注經費協助地方在部落成立長照機構，台中市衛生局更聯合中國醫藥大學附設醫院並串連「中部愛互平台」協助日照員培訓，以及引進其照顧弱勢的資源，最後終於利用昔日和平衛生所醫師休息宿舍改造成洛卡賀日照中心。

19日的揭牌典禮，包括衛福部長照司長祝健芳、台中市衛生局長曾梓展、中國附醫總院長周德陽、中部愛互聯平暨林增連慈善基金會董事長林嘉琪等人都專程到場，地方耆老及居民更以辦喜事的心情一起見證這歷史一刻。

祝健芳說，洛卡賀日照機構是台灣第四個成立的原鄉日照機構也是中部地區第一家原鄉日照中心；她坦，承原鄉成立日照機構礙於經費及土地的合法性困境，導致長照資源佈建受限。

曾梓展指出，107年台中就開始籌辦申請，但仍找不到合適地點，感謝和平區衛生所同仁體諒把醫師休息地改造，未來也會在梨山成立復健站。周德陽表示，該院將串聯「中部愛互聯平台」一起開辦原鄉照顧服務人員培力計畫及惜食專案，建全並解決原鄉地區長照資源不足的問題，且讓長照服務能在地加值及永續發展。

長照機構負責人孔秀蘭表示，在原鄉地區要找到合法建築物真的很不容易，感謝台中市政府為了原鄉地區的市民，願意主動釋出和平區衛生所宿舍1樓空間，在克服許多困難後，終於打造出具原民特色的日間照顧機構，實現她在地服務的夢想，也期盼洛卡賀能成為台中市原鄉地區日間照顧機構典範。

(中時 )