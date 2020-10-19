外傳民眾於高雄市購屋時，被要求於買賣契約外另簽定「折讓單」，並以折讓前較高價格辦理不動產買賣申報，使價格灌水。對此，內政部表示，折讓單也屬買賣契約一部分，買賣雙方應依完整契約內容，按折價後金額核實申報；若申報價格不實，依法將處罰3萬元至15萬元罰鍰，且涉及刑法第214條使公務員登載不實文書罪，可處3年以下有期徒刑。

高雄傳出實價登錄傳出作假，建商寫折讓單灌水實價登錄房價，內政部表示，為確保成交價格資料的正確性，內政部持續要求各縣市政府對於申報交易價格異常案件進行查核。買賣雙方如有申報價格不實情形，依規定將按次處3萬元至15萬元罰鍰，到完成改正為止，並將斟酌個案違法情節，主動移送檢調偵辦。特別提醒買賣雙方申報時務必如實申報，以避免觸法受罰。

內政部指出，對於民眾檢舉高雄市申報不實個案，高雄市政府已將案件下架，並進行查核。提醒買賣當事人若知悉有申報不實的情形，可向當地縣市政府檢舉，以維護自身權益及交易市場資訊透明正確。

(中時 )