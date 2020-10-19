彰化縣福興鄉去年跨年夜晚，1名楊姓男子帶著手套，手拿著鉗子，在彰鹿上行竊大批競選旗杆、旗幟，遭民眾發現報警。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

今年初總統、立委選舉倒數，選情緊繃，候選人紛紛架設起看板，旗幟要壯大聲勢，55歲楊姓男子，在1月1日凌晨時，帶著撿來的手套與鉗子，在馬路上隨機行竊。（資料照）

彰化縣福興鄉去年跨年夜晚，1名楊姓男子帶著手套，手拿著鉗子，在彰鹿上行竊大批競選旗杆、旗幟，遭民眾發現報警，警方到場後人贓俱獲，起出共竹竿16支、旗幟4面、L型鐵絲16支等，楊男坦承是要拿去變賣，警方依現行犯將楊男逮捕，並移送地檢署偵辦，近日判決出爐，彰化地院判楊男犯攜帶凶器竊盜罪，處有期徒刑3月，緩刑2年。

今年初總統、立委選舉倒數，選情緊繃，候選人紛紛架設起看板，旗幟要壯大聲勢，55歲楊姓男子，在1月1日凌晨時，帶著撿來的手套與鉗子，在馬路上隨機行竊，剪下候選人掛在路旁的競選旗幟，並將旗幟內的L型鐵絲變賣，竹竿則送人農務使用。

判決書指，檢警調查楊男並無政黨背景，也無人指使，楊男在2019年12月31日晚間11點，先後偷竊國民黨籍候選人柯呈枋，與民進黨籍候選人陳秀寶，位在福興鄉彰鹿路與南環路口的競選旗幟，民眾當晚報案後，在隔日凌晨零時查獲楊男，事後旗幟已還給2候選人。

法官審理，楊男訊後坦承思慮不周，才會偷竊，旗幟也已交給2候選人，並且達成和解，認為楊男所為並非十惡不赦，2候選人也選擇不再追究，並且願意原諒，審酌楊男智識程度，有智能不足等精神病狀等，量處期刑，可上訴。

(中時 )