大陸A股19日迎來首例CDR（中國存托憑證）發行，首例發行的「九號公司」將進行網上網下申購，本次存托憑證發行價為每份18.94元（人民幣，下同）。廣發證券指出，九號公司作為首單發行CDR的VIE（可變利益實體）架構紅籌企業，預計未來互聯網巨頭可能優先採用「H＋CDR」形式回歸A股，並伴隨CDR發行成真，將為海外中概股提供更多回歸A股的管道。

華泰證券也指出，隨著資本市場改革和開放推進，紅籌企業回歸門檻顯著降低，加上海外上市風險加大，科技型紅籌回歸A股的動力明顯增強，估算「中概股＋獨角獸＋倫交所」潛在發行CDR的公司總市值合計約40兆元。假設發行比例3％至5％，CDR市場的潛在體量大約在1.2兆至2兆元，約占全部A股總市值的1.59％至2.66％。

根據每日經濟新聞報導，這次所發行的中國存托憑證（CDR），是指機構以公司境外發行的證券為基礎在大陸境內發行，代表境外基礎證券權益的證券。簡單理解就是境外包含香港的上市公司，將部分已發行上市的股票託管在當地保管銀行，由大陸境內的存托銀行發行CDR後在A股上市交易，通過交易CDR實現股票的跨境買賣。

(旺報 )