木柵動物園男員工遭「龜殼花」咬傷 緊急送醫 15:412020/10/19 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市木柵動物園傳出男員工遭台灣六大毒蛇之一龜殼花咬傷送醫。(示意圖／達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市木柵動物園毒蛇竄出！一名年約50多歲的男員工，在園區內工作時，被一隻龜殼花咬傷，一員旁同事見狀緊急撥打119叫救護車，遭蛇吻員工在救護車來之前，先在園區內急救中心簡易治療，意識清楚，隨後在同仁陪同下，被救護車送醫。 (中時新聞網) #木柵動物園 #男員工 #龜殼花 #咬傷 #園區內 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「保護傘」潑糞男想企圖扛責 3教唆者遭羈押禁見 11:182020/10/19 社會 台新金疫後淨灘趣 員工眷屬熱情齊響應 15:202020/10/19 財經 竹縣泰崗農民採果遇蜂螫 橫山警護送就醫脫險 13:062020/10/19 寶島 地下街霸王1／「柯P後援會榮譽主席」壟斷站前地下街 消防空間月租3萬起 07:392020/10/19 社會 愛女遭霸凌 博士爸與女導師互譙雙雙被起訴 10:262020/10/19 社會 臺中社工訪獨老無人回應急報警 開門驚見老翁倒臥家中 12:012020/10/19 社會 找回台灣企業創新的狼性 拿掉套索 籲修員工分紅費用化 04:102020/10/19 財經要聞 市議員批比特犬攻擊事件頻傳 農業局：俟農委會禁養令公告 14:272020/10/19 生活 衝浪聖地 中信銀為未來廣植林 04:102020/10/19 財經焦點 導航導到車卡住 台中小貨車險落懸崖警助脫困 15:112020/10/19 社會 社會熱門新聞 台中七期豪宅29歲女墜15樓亡 閨蜜目睹想拉來不及 - 社會 臺中社工訪獨老無人回應急報警 開門驚見老翁倒臥家中 - 社會 男友手機相簿見「駕駛座肉色照」 她驚問：這是什麼？ - 社會 70歲「勇伯」激戰拍嘿咻照 男欣賞一看傻：女的我老婆 - 社會 夫妻帶小孩住飯店 不減性致激戰2天 曝退房照好想吐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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