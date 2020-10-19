台北市木柵動物園毒蛇竄出！一名年約50多歲的男員工，在園區內工作時，被一隻龜殼花咬傷，一員旁同事見狀緊急撥打119叫救護車，遭蛇吻員工在救護車來之前，先在園區內急救中心簡易治療，意識清楚，隨後在同仁陪同下，被救護車送醫。

(中時新聞網)