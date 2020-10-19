重陽節將至，台中市長盧秀燕19日至大里區塗城里，探望百歲人瑞廖瑞陽阿公，現場致贈中市重陽敬老禮金1萬元，並轉贈總統府及衛生福利部的金鎖片及敬老狀等賀禮，祝福廖瑞陽阿公多福多壽「健康呷二百」，表示長輩是社會寶貴的資產，上任以來恢復「老人健保補助」並將續推。

廖瑞陽爺爺今年100歲，育有5男一女10個孫子，雖已100歲，視力正常、略有重聽，行動緩慢但身體硬朗，平常照顧他的5子廖曜平表示，父親最喜歡吃香蕉，早上起來就來一根，早餐通常喝麥片牛奶、中餐不忌口，但特別喜歡滷肉，晚上不吃，5點就去睡覺，早上5點多就起床，休閒活動喜歡看報、看電視，中興大學技工退休後，喜歡到聖明宮做志工、主委等，熱心公益，且兒孫都孝順，心情好，身體自然健康。

盧秀燕拉著廖爺爺的手表示，長輩是社會寶貴的資產，市府去年7月起恢復「老人健保補助」，今年編列預算續推，中市有八成長輩符合資格，子女不用幫忙繳健保費，長輩不需提出申請，由市府主動比對符合補助資格者，健保署辦理減免，讓台中長輩享有便利福利措施。

社會局長彭懷真表示，各區公所自10月7日至25日發放敬老禮金，今年中市65歲以上高齡人口數已超過39萬人，其中百歲人瑞共321人(女性193人、男性128人)，剛屆齡100歲人瑞有126人(女性71人、男性55人)、超過百歲人瑞有195人(女性122人、男性73人)。目前台中年紀最長的是西區民前7年出生的劉張美玉奶奶，已116歲。

重陽節前夕，台中市長盧秀燕19日前往大里塗城里，探視百歲人瑞廖瑞陽爺爺，致贈敬老賀禮。（黃國峰攝）

(中時 )