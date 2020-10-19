楊銘威飾演的秉仁與媽媽相擁而泣。（公視提供）

中風後的楊銘威(右)被劇組封為「對戲大魔王」。（公視提供）

彩香(鍾欣凌 飾)將會與三個兒子有重要面談。（公視提供）

鍾欣凌飾演的彩香決定要放手過自己的生活。（公視提供）

公視家庭喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇情進入最後高潮，上週收視再次創下新高 4.70，電視收視人口多達 161.28 萬人，是公視自 1998 年 7 月 1 日開台至今連續劇單集收視最高的一集；《我的婆婆怎麼那麼可愛》第 1-38 集總平均收視為 2.95，也刷新公視歷史以來連續劇的最高收視紀錄。粉絲敲碗期待完結篇平均收視破五，讓劇中「十美」兌現換上比基尼的承諾。

本週每分鐘收視最高達 5.11，落在楊銘威飾演的秉仁一改浪子形象、向大美（林筳諭 飾）表達希望定下來的片段。另一備受熱議橋段是鍾欣凌飾演的彩香見到中風後的秉仁，母子相擁而泣。鍾欣凌表示：「原先設定沒有想要哭，覺得身為媽媽應該要堅強、要當孩子的靠山。但一看到中風的楊銘威出現在面前，不管是肢體還是聲音，發自內心地心疼這個小孩，當他開口說了『抱歉』，情緒也就被他牽著走，忍不住跟著潰堤了。」

《我的婆婆》劇情進入最後高潮，彩香在得知秉孝（王少偉 飾）被警察帶走、秉仁中風的多重打擊下暈眩送醫，意外發現謊稱去阿根廷旅遊的一哥（許傑輝 飾）竟在醫院昏迷、臥病在床，得知一哥身體狀況的彩香瞬間淚崩，令觀眾在電視機前跟著落淚。鍾欣凌回憶演出時的心情表示：「看到原先活力充沛的一哥躺在床上，身上還插滿管子，感受著身邊至親將要離你而去的百感交集，當下甚至看到人生慢動作，相信每個人看到那段畫面都會動容。」飾演一哥的許傑輝私下也對鍾欣凌這場戲的表現讚譽有加，直呼「光這場戲，她就值得再拿一座金鐘獎了」！

楊銘威在《我的婆婆》中詮釋中風後的秉仁也被劇組封為「對戲大魔王」，只要有楊銘威的場次現場都會 NG、笑聲不斷，先前被封為「NG 王」的王少偉也表示：「不是我愛 NG，是真的不能跟秉仁對戲，他中風後完全都聽不懂他在說什麼，台詞都不知道有沒有接上，而且他一開口整個劇組大家就會笑場，都是他害我們一直 NG。」楊銘威也笑著回應：「這怎麼能怪我，（鄧安寧）導演就是希望秉仁中風後能夠維持在這個狀態，哥哥們自己要忍住才對！」

《我的婆婆》本週將迎來大結局第 39、40集，彩香（鍾欣凌 飾）放手過自己的生活後，把先前完成的遺書寄給四位孩子，她背後的用意是什麼呢？蘇家三兄弟得知彩香的想法後，會是無法諒解還是會學習成長？臥病在床的一哥（許傑輝 飾），到底能否康復、與他最心愛的彩香在一起？秉仁（楊銘威 飾）向大美（林筳諭 飾）告白後兩人愛情是否會順利步入婚姻？而小鷗、發貴的深圓烘焙已經成功打響名號，兩人的感情是否也能成功走在一起？

(中時 )