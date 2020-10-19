台中市招商全國第1？市議員邱素貞、陳淑華19日質詢說，根據行政院最新報告資料，台中市除在招商件數上最多外，招商金額與就業數已被桃園市超前，台中招商成績，已不是各項指標都第一，她希望市府積極改善投資環境，吸引更多人到台中投資。

邱素貞說，台中市長盧秀燕在市議會進行施政總報告時說，今年第2季台中市「公司登記家數成長數」、「公司登記家數成長率」、「公司登記資本額成長率」、「商業登記家數成長數」、「商業登記資本額成長數」等指標於6都排名第1。

根據「天下雜誌」2020台灣投資地圖報導顯示，台中市吸引140家投資，投資金額高達1848.82億元，創造1萬3678個就業機會，投資台中家數、投資金額、創造就業機會等3項指標均為全國第1。

邱素貞、陳淑華表示，根據行政院第3722次會議，經濟部投資業務處資料顯示，台中市除招商件數共156件，居6都最多，但招商金額2049億元與就業數15583個，已被桃園市招商金額2311億元、21951個就業機會領先，台中市招商並非各項指標都第1。

陳淑華表示，台中市政府每每自吹自擂的說台中市的經濟多好，但媒體評估各項經濟力指標，台中市在六都的各項經濟力指標，只是中後段班，只能排個第四。尤其是，天下雜誌的調查，市民對盧秀燕這兩年在維持地方經濟繁榮的表現也是在後段班，遠遠低於桃園、新北、台南市長的表現，滿意度不高。

陳淑華指出，今周刊調查台中市對移居的態度，市民留鄉率高達75.7％；但天下雜誌的調查，市民對盧秀燕市長在地方經濟繁榮的滿意度在六都是落後的，顯見市府在經濟政策上是讓人民無感。

陳淑華說，每次講到台中投資環境，都會提到台中市區位好、氣候好、產業聚落完整，都是講台中市在地理、自然環境條件吸引投資；很難聽到台中市現行政策完善有利投資，整體政策配套吸引資金投資，這是市府該審慎檢討的。

(中時 )