台北市議員王世堅去年曾送過前高雄市長韓國瑜一只新的手表，當時網友戲稱是「世堅扶龍表」，引發一陣熱議。對此，王世堅今(19日)在廣播節目中談到此事時，則說當時其實是回送韓國瑜女兒韓冰的禮物，更大讚她是很體貼的人。

廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋開玩笑地說，看過議員王世堅最柔軟的時候就是看貓咪，接下來就是看韓冰；對此，王世堅則大笑地說，「韓冰是很乖的孩子，我看到好像看到我女兒，當時我去某個媒體錄影，她知道我要去，她很孝順，想說我跟她父親吵成那樣，她想幫父親就是和緩一下，這舉動讓我看了很感動，想說我女兒改天會不會也是這樣，出面化解我跟他人衝突。」

王世堅直言，「所以看到韓冰那一剎那，像看到我女兒一樣，她是很體貼的人，就是寄水果跟巧克力給我，剛好我生日那天收到，想說禮尚往來，想說回禮，但送她個人很奇怪，我很喜歡手表，就買一對手表寄送給韓國瑜跟韓冰，這事情就這樣，政壇就這樣，也可當朋友。」

另外，談到對於「扶龍王」稱號，王世堅則說，自己研究了一番，認為「反指標」滿靈的，所以以後要選舉的人都可以考慮找他打個反指標賭。

(中時新聞網)