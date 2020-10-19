大同社會住宅的臨托服務可上網直接預約登記。（袁庭堯攝）

大同社會住宅是第一個實踐「老幼共托」的社宅，也是全國唯一提供全時段計時臨托服務之處。（袁庭堯攝）

陳其邁強調，提供夜托服務是兌現他的競選承諾。（袁庭堯攝）

滿足夜班父母托育需求，高市社會局在大同社會住宅特別提供夜間8點至隔早8點的計時夜托服務。高雄市長陳其邁出席開幕儀式時強調，這是全國第一個24小時不分假日的夜托中心，也落實了他的競選承諾。

大同社會住宅是第一個實踐「老幼共托」的社宅，也是全國唯一提供全時段計時臨托服務之處。陳其邁強調，增加社區照顧關懷據點勢在必行，他責成社會局據點要從現行345個，增加到明年500個，讓更多老人家可以交朋友、相互照顧。

大同社會社宅是高雄市繼鳳山婦幼中心、三民兒福中心後，第三個臨托據點，托育時間為上午8點至晚間8點。為了方便輪值夜班的家長，不分假日提供每晚8點至隔早8點的夜托服務方案。

臨托服務每小時收費158元，托育年齡6個月至6歲。每空間未滿2歲至多2名、2歲以上未滿6歲至多4名，可電話預約或直接上網預約，網址可上高雄市社會局官網查詢。

陳其邁說，上班不分晝夜的人越來越多，像護士在醫院工作，或其他行業別在晚上工作，提供夜托服務是兌現他的競選承諾，未來也希望在人口比較密集的區或適當地點，能夠再擴張夜托的托育，提供更好24小時的服務。

(中時 )