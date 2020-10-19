由富廣建築團隊主辦的「2020富廣家庭親子日」，日前在竹東自強國中舉行，今年以「愛鄰愛里愛拼圖」為主題，延續往年拼圖比賽的精神，讓大小朋友小朋友籍由拼圖，享受親子互動的時光。

富廣建築營運長傅子真指出，富廣家庭親子日已連續12年，今年以「愛鄰愛里愛拼圖」做主題，讓大小朋友重視家庭和睦，一起拼圖發揮團隊精神，更能享受親子互動時光。

傅子真並說，今年在竹東舉辦更為特別，希望透過家庭活動的開展，建造家庭價值觀念，讓更多工程新貴和年輕夫妻入住竹東，讓竹東鎮能加速升格為竹東市。

「愛鄰愛里愛拼圖」比賽除了每一家庭要完成自己的拼圖拚進前五名外，還要與由主辦單位進行抽籤配對的另一組家庭，共同發揮團隊精神參加「團隊組」比賽。

各個參賽家庭都絞盡腦汁，讓現場憑添緊張氣氛，更在笑聲中享受親子互動的喜悅，最後勝出的第九組竟是去年墊底隊伍，家族全力動員拼出冠軍拼圖。

主辦單位並設置「趣味解謎闖關」，讓大朋友帶小朋友動動手、動動腦，彼此同心在遊戲中玩出最佳智慧思考，挑戰不可能的任務，完成解謎闖關就可以得到精美禮物。

2020富廣家庭親子日進行「愛鄰愛里愛拼圖」比賽，奪冠的第九組家庭獲頒大獎。（環創國際行銷提供／羅浚濱新竹傳真）

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