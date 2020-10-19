20201018中天新聞 72歲「法拍界教父」再自爆 700萬賣屋還娶嫩妻

誇下海口「租到死送房」的72歲老翁，日前宣布「天大的好消息」，自曝房子賣掉了，還娶了25歲嫩妻，並開心分享嫩妻美照。結果卻被抓包「嫩妻照」是盜用一名馬來西亞網紅的照片，新聞還被網友轉貼到該網紅的臉書，該網紅也大方回應：「這是我」，還附上一個笑到流眼淚的表情符號。

這名彰化72歲陳翁在臉書社團貼文宣稱，自己在彰化北斗有棟3層樓的透天別墅空著沒人住，希望能以每個月9000元的租金將它租出，還說「阿伯今年72歲了，活在這個世界上也不會很久了，誰來租我的房子，阿伯死後就把這個房子送給誰。」

引發熱議後，陳翁又跳出來宣布「天大的好消息」，說房子以700萬元賣掉，還娶了一名「25歲嬌妻」，更分享嫩妻美照。不過，另據《東森新聞》報導，聯繫上買家後，買家出面說明，他根本沒有花700萬買房子，只花了55萬就買到了，嫩妻美照也被抓包，疑似是一名馬來西亞網紅Janice Koh的照片

這則新聞也被網友轉貼到Janice Koh臉書，提醒她照片疑似被盜用，Janice Koh也跳出來親自回應：「這是我」，還附上一個笑到流眼淚的表情符號，並謝謝網友通知。這名莫名「被嫁到」台灣的大馬正妹Janice Koh，臉書有15萬人追蹤，IG更是有29.6萬位追蹤者。

不過72歲陳翁今天（19日）又再度跳出來說明「真相」，表示一切都是演戲，目的只是為了炒新聞、賣房子；並澄清「小老婆」是台灣人，因為自己身體勇健有需求，經過正宮、小孩同意娶小老婆。

至於盜用馬來西亞網紅照，是因為大家一直要求看嫩妻照，他只好用網紅照來當「示意圖」，沒想到被誤解。

(中時新聞網)