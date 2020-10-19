智慧型手機問世後，儼然成為現代人的生活必需品，而充電的學問一直是許多人探討的問題之一。有一名男網友表示，他好意將女同事的iPhone放置自己新買的充電盤，事後卻遭對方怒罵不能充超過80%，讓他相當無奈，他將問題丟上網問及「有80%這回事嗎？」

一名男網友於PTT八卦板透露，日前買了一個新的無線充電盤，因一直找不到機會使用，剛好見女同事的iPhone 8快沒電，出於好意便幫她充電，豈知，事後竟被對方怒罵「手機不能充超過80%」，兩人爭執不休，甚至女同事還因此掉淚，讓原PO相當無奈表示「好像我得賠她一隻手機一樣，有80%這回事嗎？」

文章曝光後，不少網友紛紛表示「一定是文組」、「超過80會怎樣? 我都充到100」、「充到100+1，第一次聽到不能充超過80的」、「我手機用8年了，每次都充到忘記拔，還不是好好的」、「絕對不是充電的問題」、「不是不能充，是你不能充」。

另一派網友認為：「手機電池都維持在20～80%之間就好，這樣有助於電池長期保持效能，充到100%就容易縮短壽命，儘量避免充到滿，我以前iPhone就是每次都充到滿，經常維持在100%，一年後壽命就縮短得特別快。有人提到換電池，其實換電池要看運氣，遇到品質不好的容易造成電池膨脹，一兩個月電池就毀了，不小心充到滿就趕快放電啦。」不過，此說法仍有許多網友不認同表示「你那是明末清初的電池觀念嗎」？

事實上，手機達人「3c有意思Tim哥」過去就曾針對手機充點提出幾點注意事項，第一，最好不要邊充電邊講電話，但是對於手機電池多少會有損傷；第二，睡覺其實也可以充整晚，但是對電池損傷一樣會很大，最後最好不要到0%才進行充電，因為由0開始充電會給電池比較多的電流導致電池耗損也會比較快。

(中時新聞網)