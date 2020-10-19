竹蓮地下道年久失修，市府斥資1000萬整修，讓友善步行環境再提升。（陳育賢攝）

竹蓮地下道年久失修，市府斥資1000萬整修，讓友善步行環境再提升。（陳育賢攝）

新竹市竹蓮人行地下道是連接中華路2段與竹蓮寺之間重要的東西要道，但此地下道長期缺乏照明、排水不良、牆面滲水且老舊不堪，市府斥資1000萬整修，將全線改為LED燈照明，更貼心設置菜籃車，讓友善步行環境再提升。

市長林智堅表示，竹蓮人行地下道全長約100公尺，其所連接的中華路是火車站站前主要道路，後站鄰近則有竹蓮市場、竹蓮寺等生活圈，來往前後站除每日的菜籃族，更有遊客、一般通勤族及信眾頻繁使用。

林智堅說，市府近年以設計力導入公共工程，積極改善市容景觀，近年推動步行城市計畫，改善全市人行動線與空間，竹蓮人行地下道改善工程同樣以使用者需求為首要考量，除改善排水設施、管線外露與牆面滲水問題，也增加人行空間，讓動線更加順暢。

此外，改善工程還將整修牆面結構、更新照明設備、鋪設止滑地磚，改善過去壁癌、牆面破損、燈光昏暗等弊病。

另，中華路出入口將設置小型步行廣場與入口意象，竹蓮街出入口也增加人行道鋪面，讓地下道整體步行環境大幅提升，工程預估於明年3月完工。

市府指出，新竹轉運站到新竹火車站的地下道改善工程後，以明亮舒適的通行空間，曾被評為「最美鐵路地下道」，竹蓮街地下道由相同設計單位規畫，以利整體市容、一致性，竹蓮人行地下道將回饋周邊社區居民一處友善環境的都市開放空間。

工務處並提醒用路人，施工期間請行人依動線導引標誌行走，主要替代道路西大路人行地下道，封閉期間在周邊通行道路有設置導引牌，請用路人依牌面通行。

(中時 )