中天新聞台今年底換照可能不會過關，引來各界批評，質疑政府打壓新聞自由。對此，高雄市前市長韓國瑜表示，「中天一關門，台灣民主也會關門」。

韓國瑜在臉書指出，「沒有唱反調的媒體，是一個獨裁國家最鮮明的特徵」，如果中天新聞台真的被關台，那麼台灣人民40年來所抗爭奮鬥、引以為傲的民主自由，將成為國際社會最大的笑話，因為我們選出了一個踐踏新聞自由、摧殘言論自由的獨裁政府，從此以後，無論是自肥貪污、還是美豬核食，人民再也發不出真正的聲音，因為所有的媒體將只能歌功頌德、不能針砭時事。

無論喜不喜歡看中天，韓國瑜表示，現在是站出來捍衛中天的時候，因為捍衛的不是這一家電視台，而是屬於你我的言論自由、屬於台灣的新聞自由，「我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你說話的權利」，這才是民主的真正表現，如果今天不誓死捍衛中天說話的權利，明天誰來捍衛你說話的權利？

韓國瑜認為，保護唱反調的媒體，就是驗證台灣民主的關鍵時刻，「讓我們一起捍衛中天說話的權利，證明台灣40年來爭取的民主自由不是網軍與官媒的工具口號，而是我們與生俱來、名符其實的公民權利」。

中天一關門，臺灣民主也會關門 沒有唱反調的媒體，是一個獨裁國家最鮮明的特徵。 如果中天新聞真的被關台，那麼臺灣人民四十年來所抗爭奮鬥、引以為傲的民主自由將成為國際社會最大的笑話，因為我們選出了一個踐踏新聞自由、摧殘言論自由的獨裁政府，從... 由韓國瑜發佈於 2020年10月19日 星期一

(中時新聞網)