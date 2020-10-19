針對流感疫苗暫緩50至64歲施打等議題，行政院長蘇貞昌今日表示：「要跟國人同胞抱歉。」他指出，去年台灣進口的流感疫苗非常的足夠，今年更比去年進口流感疫苗多，但因為衛福部長陳時中一開始出來示範打針，以至於變得非常熱絡，同時很多民眾可能也受武漢肺炎疫情的衝擊，今年比較踴躍，所以雖然準備的疫苗數量比去年多，但有點像「爆桌」，一時之間大家通通來打。

蘇貞昌指出，尤其50到64歲的接種率最高，而且幾乎都已經要達標，反而最高危險的、比較高齡的長者跟嬰幼兒，現在還沒有十足的能夠接近達標。

他呼籲，拜託50到64歲的國人同胞，稍微能夠慢一點，不是不打，是優先讓65歲以上長者以及嬰幼兒趕快優先打，這樣子國人同胞就會很平穩。

蘇貞昌認為，根據公衛專家的報告，全國施打率只要有25％，就是社區安全了，現在流感的情形其實很少，請大家放心。

他也重申，因為當初沒有先把分配次序、節奏弄好，以至於又宣布後，讓50到64歲的民眾一時困擾，這一點確實政府在做法上比較沒有周到，實在很對不起，請這個年齡層的國人同胞原諒，請稍微忍耐，還是會一步一步來。只要都有這樣的施打，國人同胞就會很安全，請放心，就像防治新冠肺炎一樣，全國同舟共濟一條心，台灣一定會做得世界最好。

(工商 )