中華電信將於10月23日上午8時假台北信義威秀服務中心，舉辦「iPhone 12新機首賣會」。為回饋忠實果粉，中華電信今年於開賣會現場大方贈送3,600元優惠券給前100名排隊的果粉。民眾只要於2020年12月31日前持優惠券至中華電信門市購買iPhone 12全機型任一款，皆可再享3,600元購機優惠，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機方案均適用。

另，為感謝忠實果粉一路相挺，今(19)日宣布舉辦「iPhone 12全機型百萬好禮寵果粉」抽獎活動，讓「果粉不用徹夜排隊搶頭香」，就有機會將最夯的iPhone 12 Pro帶回家。抽獎活動自2020年11月起每兩週即抽出幸運果粉，總計5階段抽獎，沒抽中者，還可參加後續抽獎，越早購買，中獎機率愈高！

中華電信寵愛果粉的心，始終如一，凡於2020年12月31日前申辦「精采5G購機方案」月繳1,399元(含)以上，即可參加「iPhone 12全機型百萬好禮寵果粉」活動，有機會將人氣爆棚的iPhone 12 Pro 128G (10名)、iPhone 12 128G (10名)、全新Apple Watch (20名)及AirPods Pro無線充電盒組(20名)，共60個大獎，滿足果粉一次擁有實用的蘋果產品需求。並提供全台最大連鎖健身品牌World Gym世界健身免費會籍12個月(200名)，還有中華電信5G品牌代言人限量珍藏馬克杯(1,500名)，豪禮金額數百萬，喜愛iPhone的客戶千萬不要錯過！

中華電信 iPhone新機資費優惠超殺，精采5G購機方案，月繳1,399元(48個月)，iPhone 12 (128G)只要0元、iPhone 12 Pro (128G)專案價6,300元。另，精采5G月繳1,599元，搭配「舊i換5G」舊機回收價加碼再折3,000元，行動VIP最高折5,000元，iPhone 12 Pro (256G) 0元入手(48個月租期)，上述優惠再享行動上網吃到飽、最大網內免費講，中國信託銀行信用卡卡友獨享最高30期0利率、以及獨享AppleCare＋ 24期0利率優惠，讓果粉輕鬆保護心愛的新機。

中華電信亦提供了超值的蘋果產品優惠，凡購買iPhone 12新機，申辦月繳1,199元(含)以上方案，搭配Apple Watch Series 6或Apple Watch SE，再享最高單機折價2,000元優惠；針對Apple iCloud 儲存空間新升級50GB方案客戶，享前3個月免費優惠。中華電信擁有4G／5G最大頻寬、最廣涵蓋優勢，iPhone 12全系列新機搭配中華電5G超快網速與多元應用服務「精采5G 絕佳速配」！

(中時 )