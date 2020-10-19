謝子涵與張維哲參加2015年民政局舉辦的單身聯誼活動認識，市府當起牽紅線的月下老人，有情人成眷屬。（盧金足攝）

未婚聯誼不只爆出愛的火花，還產生甜蜜結果，台中市府今年有99對新人參加聯合婚禮，其中2對田蕙嘉與黃建傑、謝子涵與張維哲，都是參加市府單身聯誼活動後交往，單身聯誼搭起幸福橋梁，又在聯合婚禮完成終身大事，民政局變成超級大媒人。

民政局長吳世瑋表示，面對少子化的衝擊，市府積極辦理單身聯誼活動，每年都會精心安排單身聯誼一日遊活動，提供單身男女結交朋友的管道，希望藉此進一步提升台中市婚育率，落實推動「願婚、樂生、安心養」的人口政策。

這次聯合婚禮新人田蕙嘉與黃建傑、謝子涵與張維哲，都是參加市府單身聯誼活動後交往，進而決定攜手共度一生。

田蕙嘉表示，她去年參加人事處舉辦的單身聯誼谷關一日遊，起初抱著好玩認識朋友的心態參加，未料愛情的緣分就這樣悄悄到來，與黃建傑經過一年多交往，決定攜手步入禮堂。

謝子涵與張維哲2015年參加民政局舉辦的單身聯誼活動，經多年愛情長跑開花結果，謝子涵感謝民政局替他們搭起幸福橋梁，並鼓勵單身的市民朋友踴躍參加單身聯誼，除增加結交朋友機會，如果有緣還可以找到相知相守的另一半。

民政局表示，目前市府積極推動公托、公幼倍增計畫，積極打造友善的托育環境，減輕青年朋友們在育兒上的壓力；市府將持續努力挹注資源，讓年輕人敢生敢養，展現市府打造托育友善環境的決心。

(中時 )