艾瑞絲身材惹火。(圖／翻攝自IG)

47歲英國男星裘德洛（Jude Law），曾被譽為「英倫第一男神」，俊俏臉蛋讓男女都愛他，過去3段感情育有5名子女，上月又宣布將6度當爸，而他的子女遺傳他的神顏基因，長子拉佛提（Rafferty Law）進軍大螢幕，女兒艾瑞絲(Iris Law)則是時尚圈寵兒，近日她曬出火辣美照，更是獲得網友激讚。

過幾天就要滿20歲的艾瑞絲，是裘德洛和前妻莎迪弗羅斯特所生，繼承父母好基因，身高 162 公分的她，有一雙藍眼睛，不僅五官精緻，還有火辣身材，高中畢業就簽進性感超模貝拉哈蒂德的經紀公司，正式成為模特兒，獨特氣質讓她成為時尚圈寵兒。

艾瑞絲去年現身巴黎時裝周，更是驚豔外媒，讓不少人都讚嘆裘德洛的基因，近日，她在IG曬出火辣泳裝照，穿著藍色連身高衩泳衣的她，大開4洞，渾圓雙球呼之欲出，網下看神秘地帶更是若隱若現，性感指數破表，讓網友都驚嘆不已。

(中時新聞網)