新冠肺炎疫情大幅度改善人類生活，也造就許多創意的發想！亞洲大學商業設計系學生徐佳鈴、鄧婉廷從防疫生活中觀察到社會變化，進而創作出「例行清潔」、「消毒」作品，與來自世界上萬件作品競賽且脫穎而出，奪下德國IF設計新秀獎。

創作「例行清潔（Daily clean）」的徐佳鈴說，在防疫期間，時常看到許多清潔人員手拿著抹布等工具，以消毒酒精擦拭桌、椅等各接觸點，感覺他們很辛苦，便由此發想，設計出感應器和紫外線光消毒環扣，盼能減輕清潔人員的工作負擔。

徐佳鈴說，此設計是以紫外線消毒的概念為主軸，希望讓設計成為防疫的一部分，若應用在公車、捷運等大眾運輸工具上，只要儀器定時偵測、確認握把或欄杆沒有被乘客握住，系統就能自動消毒，隨時維持欄杆清潔。

同樣奪下IF設計獎的，還有同樣就讀商設系四年級鄧婉廷的「消毒（Disinfection）」，她介紹自己的理念，同樣是以紫外線光消毒大眾運輸工具的握把，且在握把上設計小螢幕、可顯示消毒的狀態與進度，並連結到乘客手機中，結合下車震動提醒、時間等功能，達到客製化效益。

指導老師柯雅娟表示，新冠肺炎疫情今年初開始蔓延，目前還方興未艾，學生以「新冠病毒的防疫設計」為主題，做出許多發想與創意設計，獲得評審青睞。

亞洲大學商設系主任兼創意發明中心主任林信宏指出，德國IF設計獎素有「設計界奧斯卡獎」之稱，此競賽今年吸引來自世界共1萬多件作品一較高下，最後有84件作品獲獎，亞大商設系即勇奪2件。

(中時 )