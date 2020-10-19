花蓮縣身心障礙人口數占總人口數8.11％，花縣府考量偏鄉民眾取得輔具服務困難，去年在北中南區三區開設輔具資源中心據點，4處鄉公所設立便利站受理諮詢，預計明年再增設4處輔具據點，並開設輔具線上申請，因應行動通訊普及，滿足縣內2萬多名身心障礙者之需求。

花縣府2011年在花蓮市設立輔具資源中心後，去年開始委託門諾醫院在北區國軍花蓮總醫院、中區萬榮衛生所、南區玉里衛生所等3處，設置服務據點；今年9月在卓溪鄉、豐濱鄉、壽豐鄉及光復鄉等4處鄉公所開辦輔具便利站，提供民眾輔具諮詢基礎服務，提升輔具資源的認識。

花縣府社會處代理處長陳加富說，目前除了4處鄉公所開設輔具便利站，考量其他偏鄉民眾需求，規劃明年在玉里鎮設輔具中心、鳳林鎮設輔具據點，秀林鄉、富里鄉設輔具便利站，滿足民眾即時需求。

社會處去年開始推動「花蓮縣智慧福利行動躍升平台」，陳加富表示，方便偏遠民眾申請服務，明年將增設「花蓮縣輔具資源中心服務申請」、「居家身心障礙者使用維生器材及必要生活輔具用電優惠申請」及「中低收入老人假牙裝置補助」等3項線上申請服務，推動友善智慧化服務平台，簡化文件往返繁瑣流程。

陳加富也提到，因應行動通訊普及化，縣府便民e櫃檯今年增加「身心障礙專用停車位識別證」及「手語翻譯及同步聽打服務」2項身障福利服務線上申請。

花縣府社會處去年推動「花蓮縣智慧福利行動躍升平台」，明年將增設多項線上申請服務，簡化文件往返繁瑣流程。 （羅亦晽翻攝）

(中時 )