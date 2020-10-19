澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）19日公布2020年版「亞洲實力指數」報告，在軍事實力、經濟實力、文化影響力、外交影響力、防禦網路、經濟關係、未來資源、復原力等8個領域，評價亞太地區26個國家和地區的實力。美國蟬聯首位，但與排名第2位的大陸進一步拉近差距，台灣則排在第14名。

美國在總分100分中，平均拿下81.6分，且該國在軍事實力、防禦網路、文化影響力、復原力等項目中排名第一。自澳洲智庫從前年開始發布亞洲實力指數以來，美國一直居冠。不過，最新的報告指出，雖然美國仍是區域內最強大的國家，但今年其相對實力在印太各國中下降程度也是最大。分析認為，美國因為領導能力不佳，與新冠疫情陷入苦戰，造成美陸的分數差距較前年度減少一半。

大陸在8大項目中，平均得到76.1分，並在經濟實力、經濟關係、外交影響力、未來資源方面居首。報告指出，中國雖然因爆發新冠疫情，外交形象受到打擊，但整體實力沒有太大變化，預計今年經濟將繼續增長，未來10年內預料將進一步拉開與排名較後國家的差距。

另外，日本、印度、俄羅斯分別以平均41分、39.7分及33.5排名第3至5名，澳洲、南韓及新加坡分別以32.4分、31.6分及27.4分排第6至8名，台灣則以16.7分排第14名。在排行榜中，越南、澳洲及台灣升幅最大，美國、馬來西亞及俄羅斯跌幅最嚴重，與去年相較，美國下跌了3分之多。

(中時 )