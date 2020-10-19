水情吃緊，桃園市政府超前部署19日會同水利署、台水公司召開抗旱會議，市長鄭文燦為農民發聲，直言桃竹苗1.2萬公頃水稻補償費申請期僅10天，希望可以延長，他也提到基隆市長林右昌不希望颱風到基隆，但他殷切盼望颱風趕快到桃園，不排除到石門水庫求雨，祈求天降甘霖。

鄭文燦19日主持桃園市抗旱應變會議時表示，農委會上周宣布桃竹苗二期稻作停灌，根據水利署統計，共有1.9萬公頃農田受影響，其中1.3萬公頃為水稻，停灌補償每公頃14萬元、總經費約10億元，桃園約有4835公頃，已有2成申請，但他認為申請期限僅10天、還跨4天假日，希望中央可以延長申請時間，他也提到另有6000公頃是水稻之外的雜糧，因作物種類較複雜，農委會將於周三公布補償標準，「一定會補償！」申請期限同為公布後10天，將加強宣傳，讓農民得到最大的補償。

鄭文燦表示，農業用水停灌之外，工業和民生用水同樣吃緊，桃園目前水情為黃燈且實施夜間減壓供水，目前已盤點7個水資源中心每日8萬噸放流水、80口備用與抗旱地下水約3.7萬噸、691口埤塘估有6成有效容量約3000萬噸、後續也將持續開發重要河川伏流水（河床下淺層地下水）。

鄭文燦提到，現階段採減壓供水，第2階段會是減量供水，第3階段則是分區供水，採取供5停2或供4停3，不希望走到第3階段，所幸2015年前缺水時就建立備援計畫，包括98輛水車、600個水塔、526個取水點，都已預先盤點，水利署還有3台Q Water淨水車進駐桃園，近期也將擇地在公園的戰備水井抗旱演練，他也指示經發局會同工業區另行召開供水會議，討論水資源中心放流水如何取用、戰備水井如何開啟、用水大戶限制5％至20％限水計畫，讓廠商們預先了解。

「水變稀有財！」鄭文燦表示，石門水庫水位僅剩44％，且近期尚無颱風，水位恐持續下降，未來3個月是重要的觀察期，他提到前幾天有遇到基隆市長林右昌，對比林高喊不要有颱風，他希望颱風趕快來桃園，「只要下一場大豪雨就能解決缺水困難！」過去曾赴搭小船到石門水庫求雨，不排除要再去一趟。

水利署長賴建信表示，今年氣候異常，是1967年來首次無颱風侵台，石門集水區降雨量創歷史最低，石門水庫蓄水量剩4成也是歷年同期最低，8月降雨量只有歷年當月平均的38％、9月剩31％、10月更不到歷年平均的25％，抗旱應變是痛苦的決定，農民血本無歸一定會從優補償，也希望老天眷顧，度過漫長枯水期。

桃園市政府超前部署，19日在市長鄭文燦(右起)主持下，會同水利署長賴建信、農田水利署副署長陳衍源召開抗旱會議。(蔡依珍攝)

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