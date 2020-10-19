蘋果(Apple)10月份的發表會中，推出了HomePod mini以及MagSafe系列官方配件。如果你對這兩款全新產品略感興趣，或許可提前來了解一下蘋果為它們準備的「配件包」。

HomePod mini 是蘋果時隔 6 年之後又推出的 HomePod 系列產品，造型類似球體，而非原本的圓柱形，提供太空灰、白色的款式，價格只要99美元，台灣地區售價是NT$3000。HomePod mini 搭載蘋果 S5 晶片，透過 Apple 設計的音頻導波管，將聲流往下及往外引導至揚聲器底部，來打造 360 度音訊體驗。無論使用者將 HomePod mini 擺放在房間的任何一處，三麥克風陣列都會聆聽「嘿 Siri」口令，而第四個內向式麥克風則有助於隔離揚聲器所發出的聲音，藉此提升播放音樂時的聲音偵測表現。

相關報導發現，HomePod mini 今年享有連 iPhone 12 系列都沒有的福利，就是雖然仍搭配不可拆卸的電線設計，但是卻搭送 20W 充電器，來為 HomePod mini 供電。跟台灣地區販售的 HomePod 採用兩腳扁式插頭的做法不同。

Why does HomePod mini include a 20w charger in the box? pic.twitter.com/2XBBjBdfmj — Logan Spurgeon 🏳️‍🌈👻 (@loganspurgeon) October 15, 2020

而在部分國家，也已經有網友提前收到了 MagSafe 無線充電器。它看起來跟 Apple Watch 專屬的磁吸充電器很接近，像是放大版本。但是與 iPhone 12 系列一樣，如果入手 MagSafe 充電器(支援USB-C接口)，並沒有附上充電轉接頭，使用者需要搭配家中已經有的充電轉接頭，或是另購合適的配件。

(科技)