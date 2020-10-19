高市觀光局長周玲妏今接受質詢，不小心說溜嘴五月天跨年將在桃園開唱。（柯宗緯攝）

搖滾天團五月天多年來舉辦跨年演唱會，原本傳出今年可望回歸高雄開唱，但近日又傳出地點是在桃園棒球場。今（19）日高市觀光局長周玲妏在議會接受質詢時不小心說溜嘴爆料，從9月就跟所屬唱片公司相信音樂做聯繫，雖然高雄極力爭取，但可惜五月天已經排了桃園檔期，明年有機會再回高雄唱跨年。

五月天曾是高雄觀光代言人，更連續多年在高雄世運開唱，帶來上萬樂迷同歡，創造上億觀光產值，其後陸續到台中、桃園等地跨年開唱。最近網傳五月天將再度移師桃園開唱，網路甚至有黃牛已經出現提早代購熱潮，相信音樂則低調說「一切還在協調中，呼籲歌迷勿購來路不明票券」。

不過，今天高市議員林智鴻質詢時問及，五月天可能再回來高雄開演唱會嗎？讓更多年輕人、更多人，因為五月天再來高雄的可能性？

對此，周玲妏回應，從9月就跟相信音樂做聯繫，對高雄人來說很期待，五月天已經睽違高雄跨年很多年，「很可惜，儘管我們今年極力爭取，（五月天）已經排了桃園檔期」。

周玲妏也提到，有一點可以期待，他們漏了口風，很樂意明年會回到高雄，大概就是年底，明年跨年會回高雄開唱。林智鴻則說，感謝周局長帶來這麼好的消息，有機會看到五月天在高雄演出，享受音樂的盛典，帶來更多觀光產值。

(中時 )