樹林跳演出藝術家(由左至右依序)鐘長宏、林祐如、陳逸恩、貓肉先生向現場觀眾介紹樹林。（許哲瑗攝）

新北市樹林藝文中心11月起推出「樹林跳：跳島舞蹈節」系列活動，力邀台灣第一舞蹈男團「驫舞劇場」擔任策展，集結現代舞、芭蕾、踢踏等類型舞蹈，規畫3場演出、4場講座、20場工作坊；文化局副局長于玟19日出席開幕會表示，其中長達6.5小時的演出《身體我的名片》，一張票可觀賞16位各類舞蹈家演出，值得一看。

文化局今舉辦開幕會，驫舞劇場藝術總監陳武康、OISTAT國際劇場組織執行長魏琬容、于玟等人共襄盛舉，啟動裝置象徵活動開跑；演出藝術家鐘長宏、林祐如、陳逸恩、貓肉先生也向觀眾介紹樹林跳的創作理念。

「活動不只在場館內，也走入大街小巷與民同歡！」于玟指出，驫舞劇場與OISTAT國際劇場2018年合作策畫「跳島舞蹈節」，集結各舞蹈類型，成為國內首屈一指的舞蹈品牌，樹林藝文中心今年邀請驫舞劇場陳武康、蘇威嘉擔任策展人，打造屬於樹林的「樹林跳：跳島舞蹈節」，讓民眾在樹林享受多元、專業又豐富的舞蹈活動。

文化局介紹，其中11月22日的《身體我的名片》表演長度達6.5小時，由16位藝術家以講演、舞蹈與對話，談「什麼是舞蹈」、「為什麼跳舞」，引領觀眾進入舞蹈世界；11月21日的《換我編舞》，則讓6位青少年擔任編舞與演出，發揮創意把點子變成舞蹈，值得一看。

文化局補充，活動於11月9日至22日為期2周，《身體我的名片》、《換我編舞》為售票演出，購票請上兩廳院售票系統，詳情可上官網查詢。

(中時 )