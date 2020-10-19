日本公平貿易委員會（FTC）新任主席Kazuyuki Furuya周一表示，日本將與美國與歐洲聯手處理四大科技公司從事的任何市場濫權行為，顯示東京當局將加入全球規範數位平台業者的計畫。

該日本反托拉斯主管機關負責人並表示，東京當局可能對所有與健身追蹤器製造商Fitbit有關的合併交易或業務結盟案啟動調查，如果此類交易的規模夠大。

他表示，如果有任何一個合併或業務結盟案件的規模龐大，日本可以對買方收購一家新創公司（如Fitbit）的過程發起反壟斷調查。他並表示，日方正在密切關注相關事件的發展，包括歐洲在內。

今年8月，歐盟反托拉斯主管機構對Alphabet子公司谷歌以21億美元收購Fitbit的交易展開調查，這項交易旨在穿戴式市場上與蘋果公司及三星電子正面對決。

日本目前正在為管理數位平台業者奠定基礎。其中知名度最高的「GAFA」—即谷歌、蘋果、亞馬遜與臉書，已在西方國家面臨各種反托拉斯調查。該日本官員表示，像GAFA這樣的跨國公司，在全世界都有類似的業務做法，這使得全球協調一致的合作至關重要。他表示，日本將與美國及歐洲當局緊密合作，並對任何阻礙競爭的行動做出回應。

(時報資訊)