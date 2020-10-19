《商情》預期需求熱絡 印度SM漲近11％ 15:562020/10/19 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著印度的排燈節活動即將到來，刺激苯乙烯SM採購量增加，進一步帶動印度SM價格上漲。此外據消息人士透露，近期中國SM價格的急劇上漲，在10月初引發了印度恐慌，但由於目前印度SM庫存狀態良好，足以因應國內節日需求，故買價已於一周內回穩。 最新報價，印度CFR報749.50-750.50美元/公噸，自今年10月份最低點報每磅673-674美元/公噸，迄今已漲近11%。（商品行情網） (時報資訊) #SM #印度 #公噸 #熱絡 #燈節活動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美利達出口量旺到明年 早盤股價漲近3％ 10:122020/10/19 財經 《商情》美元走跌 紐約棉花漲逾8個月新高 10:162020/10/19 財經 《國際社會》全球新冠肺炎病例破4000萬 13:572020/10/19 財經 新興亞股 迎補漲行情 04:102020/10/19 投資理財 《半導體》頎邦Q4營運站高峰 測試需求旺到明年 08:002020/10/19 財經 《商情》財政刺激措施停擺 紐約期金收低 09:592020/10/19 財經 《韓股》投資人進場低接 韓股連4跌止步 16:132020/10/19 財經 Q4台股基金 科技綠電顯威風 04:102020/10/19 投資理財 高雄仁武房市夯 大樓3年漲價逾三成 04:102020/10/19 產業．科技 《日股》憧憬美選前通過新紓困案 日股收高 15:562020/10/19 財經 財經熱門新聞 華為禁令逼美企斷供晶片 傳高通515億授權金飛了 - 財經 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 台積電強到沒敵手？ 分析師警告遭「壓路機」緩慢吞食市占 - 財經 未來有一個國家會「超越中國」？陸學者終於承認了 - 財經 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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