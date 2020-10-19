隨著印度的排燈節活動即將到來，刺激苯乙烯SM採購量增加，進一步帶動印度SM價格上漲。此外據消息人士透露，近期中國SM價格的急劇上漲，在10月初引發了印度恐慌，但由於目前印度SM庫存狀態良好，足以因應國內節日需求，故買價已於一周內回穩。

最新報價，印度CFR報749.50-750.50美元/公噸，自今年10月份最低點報每磅673-674美元/公噸，迄今已漲近11%。（商品行情網）

(時報資訊)