歐洲的英法海底隧道營運商Getlink周一撤回了今年先前的獲利預期目標。

Getlink表示，由於疫情影響運輸交通，公司第三季由營收較去年同期下跌17%，為2.52億歐元。另外，今年七月對全年的3.5億歐元獲利預測為在無新的旅遊限制下所進行的預測，目前撤回該獲利指引。

Getlink主要為經營英法海底隧道業務，目前除了面對第二波新冠大流行威脅交通運輸之外，還面臨英國硬脫歐帶來的衝擊。英國首相強生上周強硬地回應歐盟，表示已做好無協議脫歐準備。

Getlink的業務承載著英國與歐盟約26%的貨物貿易業務，在今年的首九個月營收下滑25%，來到6.21億歐元。

第三季營收下跌17%，其中鐵路網路部分下滑57%，主因為歐州之星(Eurostar)旅客數量減少，跨隧道貨運量也減少。

Getlink尚未公布其2020年的派息計畫，但表示已經放棄了歐洲隧道定期貸款金融的契約，其現金充足，至九月底的淨現金狀況增加了16%，來到5.96億歐元。

(時報資訊)