美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi)的發言，重新點燃了美國在11月大選前達成新一輪新冠紓困方案的希望，在美股期貨上漲帶動下，周一日本股市上漲。

周一日經225指數收漲1.11%，為23,671.13點。東證一部指數收漲 1.25%，為1,637.98點。兩大指數雙雙創下10月5日以來最大單日漲幅。

東證一部33大類股全面上漲，其中海運、橡膠產品與鋼鐵股表現最佳，分別收漲2.97%、2.36%與2.30%。

美股主要指數期貨開高走高，為日股帶來提振，目前道瓊指數期貨漲0.85%，標普500指數期貨漲0.93%，那斯達克100指數期貨漲1.13%。美國眾議院議長佩洛西周日表示，她對於在11月3日大選前通過廣泛的新冠紓困法案抱持樂觀看法。但由於美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）現在正在中東，要到周二才會返回美國，因此部分市場人士認為要達成協議的希望不大。

日本最大電影公司東寶株式會社調升淨利預測，股價收漲4.47%，盤中一度站上2019年9月來新高。東芝收漲2.55%，該公司預期到2030年，其量子密碼業務將創造30億美元營收。

(時報資訊)