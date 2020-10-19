數位化時代來臨，佳世達(2352)旗下全通路整合商益欣資訊因應台北市政府教育局推出的全方位「智慧校園4.0」，融合智慧創新與數位治理概念，與女子高校北一女中，於今年九月起展開「無現金校園」試行，包含線上點餐系統和電子票券系統兩大「學生有感」的數位化服務，大幅節省等待時間，提升流程效率。

益欣資訊近年因應客戶轉型、擴大規模的趨勢，發展「全通路平台」，協助大型連鎖企業進行多通路多店管理，並解決中小企業客戶使用傳統POS而無法轉型智慧零售的困難。

為解決北一女中熱食部於午餐期間長期大排長龍、動線擁擠的問題，益欣資訊協助於校園環境內布建智慧點餐系統，率先導入包含四台實體自助點餐機，及可於學校網站或透過張貼於各教室的點餐QR碼登入之線上點餐系統。學生可透過實體自助點餐機或線上點餐系統雙重方式，進行熱食部的午餐預定，並以悠遊付或數位學生證悠遊卡付費，省下排隊等餐付款的時間。成就一卡(數位學生證悠遊卡)一付(悠遊付)的智慧無現金校園。

北一女中校長陳智源表示，自從今年九月開學正式導入智慧點餐系統後，熱食部的生意顯著增加兩倍，且原先需要花30分鐘以上排隊，現在只要5分鐘即可領到餐點；由此可見，省去現場排隊等待時間、準時取餐、餐點正確性大幅提升等關鍵因素，確實增加學生的消費意願，讓北一女中無現金校園的餐飲服務成效更加體現。

此外，為實現無現金校園的多角化服務概念，北一女中特於本月開始販售的校慶舞會門票試行益欣電子票券系統。透過POS系統購買舞會門票，並現場掃悠遊付進行付款，順暢的預定流程、付款流程，將原本預計於兩天內銷售的舞會門票，於40分鐘內銷售完畢；北一女中學生代表表示，未來將努力推行電子票券服務於校園各種活動中，增加學生的使用便利性。

(時報資訊)