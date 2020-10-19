南庄苗21線車禍事故，消防人員到場援救

苗栗南庄南江村苗21線道1.3K處，19日上午發生住在東河村的鍾家祖孫4人，共乘小轎車行經穿龍橋附近，車輛不慎失控衝入5米深的溪床，南庄消防分隊獲報出動救援，4人救出送往頭份為恭醫院急救，阿公鍾堃锌因頭部重創，延至下午14：50分不治，阿婆彭秀菊及2名幼孫則僅受輕傷。

發生事故的65歲男子鍾堃锌、彭秀菊夫婦，是東河村人，19日上午11時45分左右，鍾某駕駛ALQ-7137號小轎車，搭載妻子及2歲、1歲的孫兒及孫女，由南庄回家，在行經苗21線1．3K處穿龍橋附近，疑因超車不慎衝入橋下深約5米的溪床，4人被困車內，動彈不得。

鍾氏夫婦座車衝落5米深的溪底，消防隊員以破壞器材打開車門救出4人。（消防局提供／謝明俊苗栗傳真）

鍾氏夫婦座車衝落5米深的溪底。（消防局提供／謝明俊苗栗傳真）

南庄消防分隊獲報立即出動大批救護人車趕往現場，消防局勤務中心也調派頭份分隊人車趕往支援，消防人員到場利用雙截梯爬下溪床，利用破壞器材打開車門，將受困4人救出車外，將傷者以長背板拉上駁坎，由救護車送往頭份為恭醫院急救。

負責駕車的鍾堃锌因頭部受創嚴重，救出時生命跡象微弱，經急救延至下午2點50分宣告不治，64歲的彭秀菊坐在副駕駛座，左胸撞傷，左手臂及臉部擦傷，2歲男孫則傷及左臉，1歲的孫女則臉部及4肢多處擦傷，幸都無生命危險。

轄區南庄分駐所警方據報到場，發現駕駛是東河村當地人，對於事發現場路況應非常熟悉，為何會發生事故衝出道路，不排除是因超速及超車不慎釀禍，警方將進一步釐清肇事原因。

(中時 )